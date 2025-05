Empresas de MS se preparam para vender produtos de origem animal em todo o Brasil

Nesta semana, técnicos do Ministério da Agricultura, do Consórcio Intermunicipal da Região Central de Mato Grosso do Sul (Consórcio Central/MS) e da Iagro visitaram duas empresas da Capital para verificar se elas atendem aos requisitos do sistema. Os segmentos avaliados foram o de pescados e o de mel e derivados, como o própolis.

A obtenção do selo representa uma grande oportunidade para pequenos e médios produtores locais, pois amplia o mercado consumidor e estimula o crescimento dos negócios.

O processo de adesão ao SISBI-POA é gradual e exige que as empresas tenham estrutura adequada e sigam todas as normas sanitárias. A expectativa é que, após os setores de pescados e mel, outras áreas também sejam contempladas, como produtos derivados do leite e da carne.

Consórcio Central/MS

Atualmente, o Consórcio Central/MS é formado por cinco municípios: Campo Grande, Jaraguari, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti e Terenos. A meta é que, até o meio do ano, o consórcio esteja apto a realizar inspeções com a mesma qualidade do Ministério da Agricultura, agilizando o processo de habilitação das empresas da região.