Encerram hoje as inscrições para os Jogos Municipais dos Idosos

Termina nesta segunda-feira (30), o prazo para se inscrever na 22ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos (JOMI 2025). As inscrições devem ser entregues até as 16h na sede da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), localizada na Rua Paulo Coelho Machado, nº 663, bairro Santa Fé.

Podem participar atletas com 60 anos ou mais. No caso do voleibol adaptado, há ainda uma categoria especial para pessoas entre 50 e 59 anos. Os interessados precisam residir em Campo Grande ou nos distritos de Anhanduí e Rochedinho.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário em três vias digitadas, assinar e entregar pessoalmente. Inscrições feitas à mão não serão aceitas. O formulário está disponível no site oficial da Funesp.

Modalidades e Objetivos do JOMI

O JOMI integra o calendário esportivo da Capital e busca incentivar a prática esportiva e a convivência entre os participantes. A edição de 2025 contará com 13 modalidades: natação, atletismo, bocha, bozó, damas, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco ponto acima, voleibol adaptado e xadrez.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 11 de julho, às 15h, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte).