Endividamento atinge mais da metade das famílias da Capital

Mais da metade das famílias de Campo Grande estão endividadas, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e analisada pela Fecomércio-MS. O levantamento mostrou que o índice de famílias endividadas da Capital atingiu 65,9% em maio de 2025. O dado representa uma leve alta em relação a abril (65,8%) e é 1,2 ponto percentual maior do que o registrado no mesmo mês de 2024.

Além do aumento no total de endividados, também houve crescimento na inadimplência. Em maio, 28% dos entrevistados afirmaram ter contas em atraso, contra 27,7% no mês anterior. O percentual dos que declararam não ter condições de pagar suas dívidas subiu de 13,5% para 14,1%.

O cartão de crédito permanece como o principal tipo de dívida entre os consumidores da capital sul-mato-grossense, citado por 75,5% dos entrevistados. Em seguida aparecem os carnês (17,2%) e o crédito pessoal (10,4%).

A média de tempo de atraso nas contas permanece em 70 dias. A maioria das famílias (52,7%) afirmou ter dívidas vencidas há mais de 90 dias. Além disso, mais de um terço (35,5%) das famílias estão comprometidas com dívidas há mais de um ano.

De acordo com a economista Regiane Dedé de Oliveira, da Fecomércio-MS, “o avanço na inadimplência gera preocupação, pois mostra que as famílias estão com mais dificuldade de equilibrar as finanças”. O cenário reforça a necessidade de atenção à gestão do orçamento doméstico e aos fatores que afetam o consumo e a capacidade de pagamento.