Endividamento se mantém estável em Campo Grande, mas cresce a inadimplência

O índice de famílias endividadas em Campo Grande ficou praticamente estável em julho, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio (CNC). O levantamento aponta que 66,2% das famílias têm algum tipo de dívida, contra 66,1% registrados em junho.

Apesar da estabilidade no endividamento, o número de famílias com contas em atraso aumentou. O índice de inadimplentes passou de 27,7% para 28,6%, o que representa mais de 3 mil famílias a mais nessa situação em apenas um mês.

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS, Regiane Dedé de Oliveira, é importante diferenciar endividamento de inadimplência. O primeiro se refere a compromissos assumidos, como compras parceladas ou prestações, enquanto o segundo indica a falta de pagamento no prazo.

O estudo também aponta diferenças no perfil das dívidas conforme a renda familiar. Entre as famílias com renda de até 10 salários mínimos, 73% citam o cartão de crédito como principal forma de endividamento. Já nas que recebem acima desse valor, o índice é de 63%. O crédito pessoal aparece em 19% das famílias de maior renda e em 8% das demais. No caso de financiamento de veículos, 23,4% das famílias com renda superior a 10 salários mínimos têm esse compromisso, contra 6,3% entre as de renda menor.