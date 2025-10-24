Veículos de Comunicação
NOME LIMPO

Energisa realiza mutirão para negociação de contas atrasadas neste sábado em Campo Grande

Clientes poderão obter até 80% de desconto em juros e multas e parcelar débitos no cartão de crédito

Duda Schindler

Programa segue até final do ano nos canais digitais da distribuidora - Foto: Reprodução
Consumidores com contas de energia em atraso terão uma nova oportunidade de regularizar a situação neste sábado (25), quando a Energisa realiza um mutirão de negociação em Campo Grande. A ação acontece das 8h às 12h, na agência Central da distribuidora.

De acordo com o coordenador comercial da empresa, Jonas Ortiz, as condições especiais incluem descontos de até 80% em juros, multas e correção monetária. As negociações podem ser feitas tanto para pagamento à vista quanto parcelado, com opções no Pix, cartão de débito ou crédito.

A campanha segue até o fim do ano e também está disponível pelos canais digitais da Energisa — o aplicativo Energisa On, o WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 e o site www.energisa.com.br. Para participar, é preciso apresentar documentos pessoais como CPF e RG.

Segundo o diretor da Energisa, Newton Santos, o objetivo é facilitar a quitação de débitos e permitir que os clientes voltem a ter acesso a crédito. “É uma oportunidade para que nossos consumidores regularizem suas contas com condições diferenciadas, e ao mesmo tempo contribuímos para reduzir a inadimplência”, destacou.

Mutirão de Negociação da Energisa

Data: Sábado, 25 de outubro
Horário: Das 8h às 12h
Local: Agência Central da Energisa – Avenida Calógeras, Centro, Campo Grande
Canais digitais: App Energisa On, WhatsApp (67) 99980-0698 e site www.energisa.com.br

