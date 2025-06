Entregas de fertilizantes crescem no primeiro trimestre de 2025

As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro somaram 9,44 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 9,1% em comparação às 8,65 milhões de toneladas registradas entre janeiro e março de 2024. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA).

Somente em março, foram entregues 2,36 milhões de toneladas, volume 13,6% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado (2,08 milhões). Segundo a ANDA, o avanço é resultado da expectativa de uma safra recorde, da boa fluidez no transporte e do esforço das empresas do setor em manter os prazos de entrega para os produtores rurais.

A produção nacional de fertilizantes intermediários registrou queda de 6,1% em março de 2025, somando 535 mil toneladas frente às 569 mil produzidas no mesmo mês do ano anterior. No entanto, o acumulado dos três primeiros meses do ano aponta alta de 10,1%, com 1,68 milhão de toneladas, contra 1,53 milhão no primeiro trimestre de 2024.

Importações seguem em alta

O Brasil importou 2,49 milhões de toneladas de fertilizantes intermediários em março, número 24,3% superior ao do mesmo mês em 2024. No acumulado de janeiro a março, as importações chegaram a 8,49 milhões de toneladas — crescimento de 13,9% em relação ao volume do ano anterior (7,45 milhões).