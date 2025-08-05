Entregas de fertilizantes crescem quase 14% em maio no Brasil

As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro somaram 3,70 milhões de toneladas em maio, volume 13,8% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (5) pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).

Além da alta nas entregas, as importações de fertilizantes intermediários — que representam a maior parte do consumo brasileiro — também avançaram. Em maio, o país importou 3,66 milhões de toneladas, crescimento de 19,2% na comparação anual.

A produção nacional de fertilizantes intermediários também acompanhou o movimento de alta. Foram produzidas 658 mil toneladas em maio, o que representa um avanço de 20,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.

No acumulado de janeiro a maio, as entregas ao mercado brasileiro alcançaram 15,83 milhões de toneladas, aumento de 11,4% frente ao mesmo período de 2024. A produção nacional totalizou 2,91 milhões de toneladas, enquanto as importações chegaram a 14,92 milhões de toneladas — elevações de 11,4% e 13,9%, respectivamente.

Mato Grosso, maior produtor agrícola do país, liderou o consumo de fertilizantes no acumulado, com 3,80 milhões de toneladas (24% do total nacional). Na sequência aparecem Paraná (2,32 milhões), Goiás (1,62 milhão), São Paulo (1,55 milhão), Minas Gerais (1,35 milhão), Rio Grande do Sul (1,09 milhão) e Bahia (924 mil toneladas).