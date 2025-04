Entregas de fertilizantes recuam em janeiro, mas produção cresce

Mato Grosso manteve-se como o principal destino, com um milhão de toneladas, o equivalente a 27,8% do total nacional. Na sequência, aparecem Paraná (532 mil toneladas), Goiás (441 mil), Minas Gerais (364 mil) e São Paulo (321 mil).

A entrega de fertilizantes ao mercado brasileiro fechou janeiro de 2025 com 3,69 milhões de toneladas, segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA). O volume ficou 0,1% abaixo do registrado no mesmo período de 2024.

Importações aumentam 2,5%

As importações de fertilizantes intermediários somaram três milhões de toneladas, crescimento de 2,5% frente a janeiro de 2024, quando o volume foi de 2,93 milhões de toneladas.

O porto de Paranaguá, principal ponto de entrada dos fertilizantes no país, recebeu 718 mil toneladas, registrando queda de 6,3% na comparação anual. O terminal representou cerca de 24% do total importado no mês, de acordo com dados do Siacesp/MDIC.