Escala médica aponta baixo atendimento infantil em Campo Grande nas unidades de saúde

A escala médica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para este sábado (16) em Campo Grande mostra mais uma vez a baixa presença de pediatras nas unidades de urgência e emergência. Em grande parte das UPAs e Centros Regionais de Saúde, o atendimento infantil ficará descoberto ao longo do dia.

Das dez unidades listadas, apenas quatro terão pediatras em todos os períodos: UPA Coronel Antonino, UPA Universitário, UPA Leblon e CRS Tiradentes. No Universitário, a escala prevê cinco médicos para adultos e cinco para crianças em cada turno, sendo a unidade com a maior cobertura. Já no Tiradentes, serão quatro pediatras pela manhã, e cinco nos outros períodos.

Na UPA Coronel Antonino, estão escalados quatro pediatras em cada turno, além do reforço de médicos para adultos. Já a UPA Leblon terá três pediatras pela manhã e tarde e quatro à noite.

Por outro lado, importantes unidades como a UPA Almeida, a UPA Santa Mônica, o CRS Aero Rancho, o CRS Nova Bahia e o CRS Coophavila II não terão atendimento pediátrico neste sábado. Nessas localidades, apenas médicos clínicos estarão disponíveis para o público adulto.

A UPA Morenhinha terá atendimento pediátrico apenas no turno da noite.

Famílias que necessitarem de atendimento infantil emergencial terão que buscar as unidades onde o serviço estará disponível.

Com temperaturas elevadas e tempo seco previstos para este fim de semana, o alerta fica ainda maior para os cuidados com as crianças, já que doenças respiratórias costumam se intensificar nesse período.