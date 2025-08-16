Veículos de Comunicação
SAÚDE

Escala médica aponta baixo atendimento infantil em Campo Grande nas unidades de saúde

Das dez unidades listadas, apenas quatro terão pediatras em todos os períodos

Duda Schindler

O UPA Universitários tem pediatras de plantão em todos os períodos - Foto: Arquivo RCN67
A escala médica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para este sábado (16) em Campo Grande mostra mais uma vez a baixa presença de pediatras nas unidades de urgência e emergência. Em grande parte das UPAs e Centros Regionais de Saúde, o atendimento infantil ficará descoberto ao longo do dia.

Das dez unidades listadas, apenas quatro terão pediatras em todos os períodos: UPA Coronel Antonino, UPA Universitário, UPA Leblon e CRS Tiradentes. No Universitário, a escala prevê cinco médicos para adultos e cinco para crianças em cada turno, sendo a unidade com a maior cobertura. Já no Tiradentes, serão quatro pediatras pela manhã, e cinco nos outros períodos.

Na UPA Coronel Antonino, estão escalados quatro pediatras em cada turno, além do reforço de médicos para adultos. Já a UPA Leblon terá três pediatras pela manhã e tarde e quatro à noite.

Por outro lado, importantes unidades como a UPA Almeida, a UPA Santa Mônica, o CRS Aero Rancho, o CRS Nova Bahia e o CRS Coophavila II não terão atendimento pediátrico neste sábado. Nessas localidades, apenas médicos clínicos estarão disponíveis para o público adulto.

A UPA Morenhinha terá atendimento pediátrico apenas no turno da noite.

Famílias que necessitarem de atendimento infantil emergencial terão que buscar as unidades onde o serviço estará disponível.

Com temperaturas elevadas e tempo seco previstos para este fim de semana, o alerta fica ainda maior para os cuidados com as crianças, já que doenças respiratórias costumam se intensificar nesse período.

