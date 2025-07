Espetáculo “Groselha” retorna aos palcos nesta sexta-feira no Sesc Horto

O solo teatral Groselha, da Cia. Ofit, será apresentado gratuitamente nesta sexta-feira (18), às 19h, no Teatro Prosa do Sesc Horto, em Campo Grande. Inspirado na tragédia Medeia, de Eurípedes, o monólogo une linguagem poética e crítica social para refletir sobre a condição feminina contemporânea.

Criada em 2023 por Nill Amaral e Karine Araújo, durante a 3ª Mostra Cena Aberta, a peça já circulou por cidades do interior de Mato Grosso do Sul e integrou a programação do Festival Boca de Cena. A nova apresentação marca o retorno da obra à capital, com uma versão atualizada que incorpora o amadurecimento artístico da atriz, atualmente estudante da Escola de Arte Dramática da USP.

Com cerca de 40 minutos de duração, Groselha propõe uma narrativa fragmentada que aborda temas como machismo, assédio, maternidade e violência. A montagem se destaca pela carga simbólica e pelo uso de elementos visuais para explorar a subjetividade da mulher em uma sociedade marcada por contradições.

O espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos e conta com apoio do Sesc MS. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados online.

Espetáculo Groselha

Data: 18 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Prosa – Sesc Horto (Campo Grande – MS)

Classificação: 14 anos

Ingresso: Gratuito

Retirada: Site Sympla