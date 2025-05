Espetáculo inspirado em Manoel de Barros abre programação do projeto Escambo

O grupo teatral Fulano di Tal apresenta neste fim de semana, em Campo Grande, o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, na abertura do projeto Escambo: Rede Parente. As sessões serão realizadas neste sábado (3), às 19h, e no domingo (4), às 17h, no Espaço Fulano di Tal.

Com roteiro livremente baseado na obra do poeta Manoel de Barros, a montagem marca o início da programação do projeto na cidade. O Escambo reúne coletivos teatrais de diferentes regiões brasileiras, com companhias de São Paulo, Manaus e Belém participando das atividades em Campo Grande.

A peça tem direção de Marcelo Leite e foi criada pelos artistas Edner Gustavo e Douglas Moreira. Ela já percorreu diferentes estados e integra a programação da 27ª edição do Palco Giratório, circuito nacional promovido pelo Sesc. É a primeira vez que um grupo do Mato Grosso do Sul participa do projeto.

Além do espetáculo, o grupo Fulano di Tal também promoverá duas ações formativas no local. No sábado (3), das 9h30 às 11h30, será oferecida a oficina “Lugar de ser bocó – criando histórias com objetos do nosso quintal”.