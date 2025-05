Espetáculo "TV Colosso, O Musical" chega em Campo Grande

O musical oficial da TV Colosso desembarca em Campo Grande para duas apresentações nos dias 30 e 31 de maio, no Teatro Glauce Rocha. A turnê nacional comemora os 30 anos do programa infantil que marcou a televisão brasileira nos anos 1990. O espetáculo traz os personagens originais e uma nova história criada especialmente para os palcos.

Dirigido por Luiz Ferré, criador dos bonecos originais da atração, o musical tem roteiro de Adão Iturrusgarai e André Catarinacho, com colaboração de Thereza Falcão. A produção é da Globo, em parceria com Criadores e Criaturas, Inova Brand, Ziss Produções e Everybody Entretenimento, com apoio do Ministério da Cultura e patrocínio da Brasilprev, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

No enredo, Priscila e os outros personagens enfrentam uma ameaça vinda do futuro: uma invasão de cães cibernéticos liderados pelo Vira-Lata de Aço. A missão é impedir que Gilmar das Candongas seja levado para o ano de 2090, onde ele ajudaria a criar uma versão robótica da TV Colosso. Ao longo da peça, cenas clássicas do programa são recriadas no palco.

O musical busca alcançar diferentes gerações, reunindo adultos que assistiram à TV Colosso na infância e crianças que terão o primeiro contato com os personagens. A proposta é usar a linguagem do teatro para destacar valores como amizade, cooperação e convivência em grupo.

Serviço

TV Colosso, O Musical

– Datas: 30 de maio (sexta-feira), às 19h | 31 de maio (sábado), às 15h e 17h30

Sessão acessível em libras e audiodescrição: sábado, às 15h

– Local: Teatro Glauce Rocha – R. UFMS, S/N, Universitário, Campo Grande (MS)

– Classificação: Livre (menores de 12 anos acompanhados dos responsáveis)

– Duração: 70 minutos

– Ingressos: de R$ 15 a R$ 100, disponíveis em bileto.sympla.com.br

– Instagram: @tvcolossoomusical