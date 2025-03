Esquema de agiotagem e extorsão é desarticulado em Corumbá

Na manhã desta segunda-feira (31), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou a operação “Benefício Seguro” em Corumbá. A ação teve como foco o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão.

Os envolvidos são investigados por crimes de extorsão, supressão de documento público, furto mediante fraude, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e agiotagem. Durante as buscas, foram apreendidos centenas de documentos pessoais, cartões de benefício social, munições, três veículos, joias e mais de R$ 437,9 mil em espécie.

Munições apreendidas na operação – PCMS R$ 437,9 mil em espécie foram apreendidos – PCMS Autores exigiam relógios como garantia – PCMS Objetos apreendidos – PCMS Centenas de cartões de benefício social foram apreendidos – PCMS

Segundo as investigações, os suspeitos concediam empréstimos às vítimas com cobrança de juros abusivos de 30% ao mês. Eles também exigiam garantias, como joias, veículos ou cartões de benefício social com senha.

Ainda de acordo com as investigações, mesmo após o pagamento da dívida, os itens dados como garantia não eram devolvidos, e as vítimas eram extorquidas sob ameaça e uso de arma de fogo.

Os autores ainda realizavam saques das contas bancárias das vítimas com os cartões de benefícios.

Denúncias podem ser feitas pelo disque-denúncia da Delegacia de Corumbá, pelo telefone (67) 3234-7100. O sigilo da identidade e do número telefônico será preservado.