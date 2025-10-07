Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

OPERAÇÃO

Esquema de fraude em licitações em Bonito envolve R$ 4,39 milhões

Grupo investigado manipulava concorrências desde 2021 para favorecer empresas e receber vantagens indevidas

Duda Schindler

Viatura do MPMS durante o cumprimento dos mandados - Foto: Divulgação/Gecoc
Viatura do MPMS durante o cumprimento dos mandados - Foto: Divulgação/Gecoc

Uma investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apura a atuação de um grupo que teria fraudado licitações de obras e serviços de engenharia no município de Bonito desde 2021.

Segundo a apuração, agentes públicos e empresários trabalhavam juntos para direcionar contratos a empresas específicas, recebendo pagamentos indevidos em troca. Até o momento, os contratos investigados somam R$ 4,39 milhões.

A operação, batizada de “Águas Turvas”, começou na manhã desta terça-feira (7) e cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem em Campo Grande, Bonito, Terenos e Curitiba (PR).

O MPMS, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e com apoio do Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), conduz as diligências e busca reunir provas sobre a participação de servidores públicos e empresários no esquema.

“Águas Turvas”

O nome da operação faz referência à perda de transparência das ações investigadas, em contraste com a imagem das águas cristalinas de Bonito, que representam o município. A investigação segue em andamento, com o objetivo de esclarecer todos os envolvidos e responsabilizá-los pelos atos irregulares.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos