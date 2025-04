Estabelecimento da Capital que abrir no feriado pode receber multa

O comércio de Campo Grande que abrir as portas na quinta-feira (1º), o feriado do Dia do Trabalho, poderá ser multado. A penalidade está prevista na Lei Complementar nº 81, de 3 de janeiro de 2006, que proíbe a concessão de licença especial para funcionamento em determinados feriados, incluindo o Dia do Trabalho.

A legislação municipal também impede a abertura do comércio em outras datas, como Ano Novo, Sexta-feira Santa, Finados e Natal. A medida busca garantir o cumprimento dos feriados obrigatórios na cidade.

Além da legislação, a Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio, também prevê o fechamento do comércio no feriado do Dia do Trabalho. A exceção fica para os supermercados, que poderão funcionar normalmente.