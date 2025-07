Estudo vai propor novo modelo de voos dentro de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul instituiu um grupo de trabalho para desenvolver uma nova proposta de modelagem dos voos regionais no estado. A criação do grupo foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (2), e tem como meta propor soluções para ampliar a malha aérea, fortalecer o transporte de cargas e passageiros e promover a integração territorial.

O estudo também pretende identificar rotas viáveis entre Campo Grande e municípios do interior, além de avaliar o potencial da aviação executiva e o uso de aeronaves de pequeno porte para atender à demanda existente no estado. Atualmente, não há voos regulares ligando a capital sul-mato-grossense a outras cidades do próprio Estado, o que limita a mobilidade regional.

Entre os objetivos estão a diversificação de destinos, o aproveitamento da infraestrutura aeroportuária já existente e o estímulo ao desenvolvimento econômico regional por meio do transporte aéreo.

O grupo terá 60 dias para apresentar um relatório com as conclusões, prazo que pode ser prorrogado por mais 60 dias. A equipe será formada por representantes das secretarias estaduais de Governo, Infraestrutura e Logística, Fazenda, Meio Ambiente e da Procuradoria-Geral do Estado.