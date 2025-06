Etanol supera gasolina em competitividade no Mato Grosso do Sul

Na semana de 15 a 21 de junho, o etanol apresentou maior competitividade em Mato Grosso do Sul, com paridade média de 65,38% em relação à gasolina, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Isso significa que o preço do etanol ficou abaixo de 70% do valor da gasolina, tornando o biocombustível uma opção mais vantajosa para os consumidores.

Além de Mato Grosso do Sul, o etanol também se mostrou mais competitivo em outros cinco Estados: Acre (69,99%), Mato Grosso (64,65%), Minas Gerais (68,56%), Paraná (67,94%) e São Paulo (65,57%). Na média nacional, a paridade do etanol em relação à gasolina foi de 67,42%, indicando vantagem para o biocombustível em grande parte do país.

Especialistas do setor apontam que, dependendo do modelo do veículo, o etanol pode continuar competitivo mesmo quando sua paridade ultrapassa 70% em relação à gasolina. Isso ocorre devido ao desempenho diferenciado dos motores flex e à variação no consumo de combustível.

Os dados refletem o cenário atual do mercado de combustíveis, em que o etanol tem ganhado espaço por apresentar preços mais atraentes em várias regiões, influenciando a decisão dos consumidores na hora de abastecer.