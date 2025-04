Evento discute cenários para a pecuária com foco em mercado, tecnologia e gestão

A segunda edição do Encontro Novilho Precoce MS reuniu produtores, técnicos e especialistas nesta segunda-feira (7), em Campo Grande, para discutir o cenário atual e futuro da pecuária de corte. O evento aconteceu durante a Expogrande 2025 e abordou temas como mercado da carne bovina, uso de inteligência artificial no campo e gestão de pessoas em propriedades rurais.

Entre as projeções apresentadas, foi estimado que a arroba do boi gordo pode alcançar o valor de R$ 400 nos próximos dois a três anos. A análise considera a reorganização da cadeia produtiva e o desempenho da carne brasileira no mercado externo. A recomendação para os produtores é considerar ferramentas de proteção de preço diante da possibilidade de alta.

O uso de tecnologias digitais, como a inteligência artificial, também esteve em pauta. A ferramenta foi apresentada como meio de monitoramento de rebanhos, prevenção de doenças e análise de dados para manejo e cruzamento genético. A proposta é que a tecnologia atue como apoio à tomada de decisão nas fazendas.