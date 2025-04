Evento marca início de ações para difundir a cultura da inovação em MS

O Centro de Convenções do Senac, em Campo Grande, recebe na próxima segunda-feira (7) um evento voltado à difusão de práticas de inovação entre estudantes da educação profissional. A ação marca o início da execução de um convênio firmado entre a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (Semadesc) e o Senac MS.

A iniciativa prevê uma série de atividades voltadas à aproximação entre a formação técnica e as demandas do setor produtivo. A programação inclui palestras sobre fundamentos da inovação, aplicações práticas no mercado e impactos na economia, voltadas a alunos dos cursos técnicos e de aprendizagem do Senac, além de professores da instituição.