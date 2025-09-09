Eventos religiosos avançam para entrar no calendário oficial de MS

Dois eventos tradicionais de Mato Grosso do Sul podem passar a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado. A Assembleia Legislativa (Alems) aprovou, em primeira votação, os projetos que reconhecem oficialmente a Festa de Santo Antônio de Pádua, em Batayporã, e a Festa e Trezena em honra a Nossa Senhora de Fátima, em Campo Grande.

O Projeto de Lei 161/2025, apresentado pela deputada Mara Caseiro (PSDB), propõe a inclusão da Festa de Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Batayporã. A celebração acontece anualmente na semana que inclui o dia 13 de junho e é uma das principais manifestações religiosas do município.

Já o Projeto de Lei 185/2025, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), trata da inclusão da Festa e Trezena em honra a Nossa Senhora de Fátima, realizada todos os anos entre 1º e 13 de maio, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Campo Grande.

Ambos os projetos ainda serão analisados pelas comissões de mérito antes de seguirem para as próximas etapas de tramitação na Assembleia Legislativa.

*Com informações da Alems