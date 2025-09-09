Veículos de Comunicação
NA ALEMS

Eventos religiosos avançam para entrar no calendário oficial de MS

Projetos aprovados em primeira votação seguem para análise das comissões da Assembleia Legislativa

Duda Schindler

Festa de Santo Antônio de Pádua é uma celebração anual que homenageia o padroeiro do município - Foto: Reprodução/ Nova News
Dois eventos tradicionais de Mato Grosso do Sul podem passar a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado. A Assembleia Legislativa (Alems) aprovou, em primeira votação, os projetos que reconhecem oficialmente a Festa de Santo Antônio de Pádua, em Batayporã, e a Festa e Trezena em honra a Nossa Senhora de Fátima, em Campo Grande.

O Projeto de Lei 161/2025, apresentado pela deputada Mara Caseiro (PSDB), propõe a inclusão da Festa de Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Batayporã. A celebração acontece anualmente na semana que inclui o dia 13 de junho e é uma das principais manifestações religiosas do município.

Já o Projeto de Lei 185/2025, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), trata da inclusão da Festa e Trezena em honra a Nossa Senhora de Fátima, realizada todos os anos entre 1º e 13 de maio, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Campo Grande.

Ambos os projetos ainda serão analisados pelas comissões de mérito antes de seguirem para as próximas etapas de tramitação na Assembleia Legislativa.

*Com informações da Alems

