Exames preliminares descartam metanol em jovem que morreu após ingerir bebida alcoólica

Os exames iniciais realizados pela Polícia Científica de Mato Grosso do Sul nas amostras coletadas do jovem de 21 anos, que morreu na última quinta-feira (2) em Campo Grande, não apontaram presença de metanol. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (6), pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Saúde (SES) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
Exames complementares continuam em andamento para identificar outras substâncias e esclarecer a causa da morte.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), que apura possíveis irregularidades relacionadas à adulteração de bebidas.
O corpo do jovem passou por exame necroscópico no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), e os laudos finais devem ser concluídos em até 30 dias.
Situação nacional
Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde já contabiliza 209 notificações de intoxicação por metanol, somando casos confirmados e em investigação. O surto teve início em São Paulo, que concentra mais de 190 registros e lidera o número de ocorrências no país.
O metanol é uma substância altamente tóxica e pode causar cegueira, falência de órgãos e morte quando ingerido, especialmente em bebidas adulteradas ou de procedência desconhecida.