AGRO É MASSA

Expansão da nutrição animal avança no norte de Mato Grosso do Sul

Novas unidades e tecnologia reforçam suporte aos pecuaristas e impulsionam produtividade no estado

Duda Schindler

Suplementos minerais garantem desenvolvimento saudável para o - Foto: Reprodução/ Dante Pazzanese
Suplementos minerais garantem desenvolvimento saudável para o - Foto: Reprodução/ Dante Pazzanese

Com 39 anos de história, a Só Sal Produtos Agropecuários é uma empresa familiar que se consolidou como referência em nutrição animal em Mato Grosso do Sul. Criada em 1986, em Bandeirantes, a companhia hoje é comandada por Aline Zaccarini e seus dois irmãos, que mantêm o legado iniciado pelos pais.

Além da produção de suplementos e rações, a Só Sal tem como diferencial a proximidade com o produtor rural, oferecendo atendimento técnico e produtos de alta qualidade para atender às necessidades da pecuária moderna.

Segundo a CEO Aline Zacarini, o uso de tecnologia é fundamental para o crescimento do setor.

Mesmo com a redução de áreas destinadas à pecuária, a produtividade aumentou graças a produtos mais eficientes e manejo adequado.

“A Só Sal investe em tecnologia para garantir alto rendimento, seja no gado a pasto ou em confinamento” – CEO da Só Sal, Aline Zacarini

Constante expansão

O plano de expansão da empresa começou em 2022, com a ampliação da indústria para atender à demanda crescente. A partir daí, a marca fortaleceu sua presença no estado com novas filiais: Campo Grande, Rio Verde e Pedro Gomes. Agora, a expectativa está voltada para Coxim, onde será inaugurada a maior loja do grupo, reforçando a atuação na região Norte de Mato Grosso do Sul.

Além de oferecer produtos voltados para confinamento, como a Ração Só Sal Dieta Total Briqfeno lançada recentemente, a Só Sal aposta no suporte técnico em propriedades rurais. “Temos uma equipe preparada para acompanhar o produtor e garantir os melhores resultados no rebanho”, destacou Aline.

A expansão, além de levar tecnologia e nutrição para o campo, também gera empregos e movimenta a economia local.

Com logística própria e estrutura voltada para atender todo o estado, a empresa concentra investimentos no norte sul-mato-grossense, região que tem registrado crescimento na pecuária intensiva e na demanda por soluções nutricionais voltadas ao aumento de produtividade.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta sexta-feira (29):

