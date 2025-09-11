Expo Rio Preto destaca genética e inovação com presença de pecuaristas de MS

A Expo Rio Preto já movimenta o setor agropecuário nacional e conta com forte participação de pecuaristas de Mato Grosso do Sul. O evento, que começou no último fim de semana, reúne mais de 15 raças confirmadas e atrai criadores de várias regiões do Brasil, destacando-se como um espaço de negócios, conhecimento técnico e inovação.

Em entrevista ao programa Agro é Massa, da Massa FM, a secretária de Agricultura de Rio Preto, Carina Ayres, destacou a relevância da feira. Segundo ela, os julgamentos de animais acontecem em duas etapas, sendo a primeira de 13 a 21 de setembro e a segunda de 27 de setembro a 5 de outubro. “A expectativa é muito boa. Já estamos com praticamente todos os pavilhões lotados e com grande número de animais recebidos”, afirmou.

A programação contempla julgamentos de diferentes raças, como Sindi, Gir Leiteiro, Girolando, Simental, Santa Gertrudes e Mangalarga, além de provas equestres. Para Carina, o evento mostra a evolução da genética e o desenvolvimento da pecuária em várias regiões do país, evidenciando o papel da feira como vitrine para criadores e investidores.

Além das exposições de animais, a Expo Rio Preto também promove discussões técnicas, palestras e atividades voltadas para diferentes cadeias produtivas. Entre os temas em destaque estão culturas como cacau, seringueira, mirtilo e cana-de-açúcar, além da apicultura e da avicultura.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta quinta-feira (11):