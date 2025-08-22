Expoequestre 2025 traz leilão inédito e integração com Festival da Carne

A terceira edição da Expoequestre já tem data marcada: de 17 a 21 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento, realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), vem com novidades para 2025 e será realizado junto ao Festival da Carne, ampliando o público e as atrações.

A programação da feira inclui provas esportivas como laço comprido, três tambores e ranch sorting, além de palestras e cursos promovidos pelo Senar. Haverá ainda julgamento de raças, apresentações de cães de pastoreio e atividades para crianças, como o campeonato de “vaquinha parada”.

Um dos destaques desta edição será o primeiro leilão Arca de Noé, marcado para a tarde de sexta-feira (19). A iniciativa promete reunir diferentes espécies de animais, como cavalos, carneiros, cabritos, cães e gatos. “Esse horário foi pensado nas crianças, que já estão perguntando quando vai acontecer. Vai ser uma atração diferenciada”, explicou o diretor de Equinocultura da Acrissul, Nilson Ricartes.

Outra atração inédita será o curso de “Yoga para Cavalos”, ministrado por uma especialista também conhecida por seu trabalho em doma racional. “Eu mesmo quero assistir, porque é algo novo e que desperta curiosidade. A ideia é aproximar ainda mais o público da relação com o animal”, afirmou Ricartes.

Segundo o diretor, a parceria com o Festival da Carne é estratégica para ampliar a visibilidade da equinocultura.