Expoequestre 2025 traz leilão inédito e integração com Festival da Carne

A terceira edição da Expoequestre já tem data marcada: de 17 a 21 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento, realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), vem com novidades para 2025 e será realizado junto ao Festival da Carne, ampliando o público e as atrações.
A programação da feira inclui provas esportivas como laço comprido, três tambores e ranch sorting, além de palestras e cursos promovidos pelo Senar. Haverá ainda julgamento de raças, apresentações de cães de pastoreio e atividades para crianças, como o campeonato de “vaquinha parada”.
Um dos destaques desta edição será o primeiro leilão Arca de Noé, marcado para a tarde de sexta-feira (19). A iniciativa promete reunir diferentes espécies de animais, como cavalos, carneiros, cabritos, cães e gatos. “Esse horário foi pensado nas crianças, que já estão perguntando quando vai acontecer. Vai ser uma atração diferenciada”, explicou o diretor de Equinocultura da Acrissul, Nilson Ricartes.
Outra atração inédita será o curso de “Yoga para Cavalos”, ministrado por uma especialista também conhecida por seu trabalho em doma racional. “Eu mesmo quero assistir, porque é algo novo e que desperta curiosidade. A ideia é aproximar ainda mais o público da relação com o animal”, afirmou Ricartes.
Segundo o diretor, a parceria com o Festival da Carne é estratégica para ampliar a visibilidade da equinocultura.
“A proposta é mostrar esse universo do cavalo para pessoas que muitas vezes não têm contato direto com o animal, mas que vão ao festival em busca de cultura, gastronomia e entretenimento” – diretor de Equinocultura da Acrissul, Nilson Ricartes.
Entre as atrações confirmadas também estão o julgamento do cavalo crioulo, o lançamento da 7ª Cavalgada Oficial do Cavalo Pantaneiro e apresentações do cavalo árabe, com premiações especiais para equipes que competirem montadas exclusivamente nessa raça.
Confira a entrevista completa com Nilson Ricartes durante o Agro é Massa desta sexta-feira (22):