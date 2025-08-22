Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

ACRISSUL NO AGRO

Expoequestre 2025 traz leilão inédito e integração com Festival da Carne

Evento acontece em setembro no Parque Laucídio Coelho e aposta em novidades para atrair novos públicos

Duda Schindler

Programação da feira inclui a tradicional prova dos três tambores - Foto: Acrissul
Programação da feira inclui a tradicional prova dos três tambores - Foto: Acrissul

A terceira edição da Expoequestre já tem data marcada: de 17 a 21 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento, realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), vem com novidades para 2025 e será realizado junto ao Festival da Carne, ampliando o público e as atrações.

A programação da feira inclui provas esportivas como laço comprido, três tambores e ranch sorting, além de palestras e cursos promovidos pelo Senar. Haverá ainda julgamento de raças, apresentações de cães de pastoreio e atividades para crianças, como o campeonato de “vaquinha parada”.

Um dos destaques desta edição será o primeiro leilão Arca de Noé, marcado para a tarde de sexta-feira (19). A iniciativa promete reunir diferentes espécies de animais, como cavalos, carneiros, cabritos, cães e gatos. “Esse horário foi pensado nas crianças, que já estão perguntando quando vai acontecer. Vai ser uma atração diferenciada”, explicou o diretor de Equinocultura da Acrissul, Nilson Ricartes.

Outra atração inédita será o curso de “Yoga para Cavalos”, ministrado por uma especialista também conhecida por seu trabalho em doma racional. “Eu mesmo quero assistir, porque é algo novo e que desperta curiosidade. A ideia é aproximar ainda mais o público da relação com o animal”, afirmou Ricartes.

Segundo o diretor, a parceria com o Festival da Carne é estratégica para ampliar a visibilidade da equinocultura.

Notícias Relacionadas

Nilson Ricartes na Massa FM – Foto: Adriano Hany

A proposta é mostrar esse universo do cavalo para pessoas que muitas vezes não têm contato direto com o animal, mas que vão ao festival em busca de cultura, gastronomia e entretenimento” – diretor de Equinocultura da Acrissul, Nilson Ricartes.

Entre as atrações confirmadas também estão o julgamento do cavalo crioulo, o lançamento da 7ª Cavalgada Oficial do Cavalo Pantaneiro e apresentações do cavalo árabe, com premiações especiais para equipes que competirem montadas exclusivamente nessa raça.

Confira a entrevista completa com Nilson Ricartes durante o Agro é Massa desta sexta-feira (22):

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos