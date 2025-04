Expogrande tem entrada livre até às 14 horas deste sábado

A 85ª Expogrande mantém a programação neste sábado (5), com entrada gratuita até às 14h no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Após esse horário, o acesso ao local passa a ser cobrado, com ingressos no valor de R$ 20, disponíveis nas bilheterias do parque. O espaço infantil abre a partir das 13h.

A feira reúne julgamentos e comercialização de animais, visitação à Fazendinha da Acrissul até às 21h, além de estandes comerciais com máquinas, veículos e serviços financeiros.

Há também cursos gratuitos oferecidos por instituições como Senai e Senar, além de ações promovidas por Fiems, Famasul, Prefeitura e Governo do Estado.

Programação deste sábado (5):