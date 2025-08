Exportações de carne de frango caem 13,7% em julho, aponta Secex

As exportações brasileiras de carne de frango e miúdos comestíveis recuaram em julho de 2025. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), até a última semana do mês foram embarcadas 375,9 mil toneladas do produto, volume inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando as vendas somaram 435,6 mil toneladas.

A média diária de exportações ficou em 16,3 mil toneladas, o que representa uma queda de 13,7% em relação a julho de 2024. A receita obtida com as vendas também caiu. Até o fim do mês, o Brasil arrecadou US$ 683,2 milhões, com uma média diária de US$ 29,7 milhões — valor 17% menor do que no ano anterior.

O preço médio da tonelada exportada também apresentou retração: ficou em US$ 1.817, cerca de 3,9% a menos do que os US$ 1.890 praticados em julho de 2024.