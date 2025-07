Exportações de carne de frango registram queda na parcial de julho

As exportações brasileiras de carne de frango, incluindo cortes e miúdos comestíveis, frescos, refrigerados ou congelados, apresentaram queda nas primeiras três semanas de julho de 2025, tanto em volume quanto em faturamento. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Até a terceira semana do mês, o volume exportado somou 231,9 mil toneladas. Em comparação, no mesmo período de julho de 2024, o total embarcado foi de 435,6 mil toneladas, considerando todo o mês, que teve 23 dias úteis.

A média diária de exportações neste mês foi de 16,5 mil toneladas, o que representa uma redução de 12,5% em relação à média registrada no mesmo mês do ano anterior, que foi de 18,9 mil toneladas por dia.

Além da queda no volume, o preço médio pago pela carne de frango no mercado internacional também caiu. Na terceira semana de julho, o valor ficou em US$ 1.808,70 por tonelada, recuo de 4,3% em relação a julho de 2024, quando a média era de US$ 1.890,10.

Com isso, o faturamento total das exportações até a terceira semana do mês atingiu US$ 419,5 milhões. No mesmo período do ano passado, a receita havia sido de US$ 823,4 milhões.

A média diária de receita obtida com as vendas externas também caiu. Neste mês, está em US$ 29,9 milhões por dia, valor 16,3% inferior ao registrado em julho de 2024, quando a média foi de US$ 35,8 milhões.