EXPORTAÇÕES

Exportações de soja recuam em setembro, aponta Anec

Nova projeção indica embarques menores do grão e do farelo em relação à estimativa da semana passada

Duda Schindler

Números consolidam o mês como um período de ajuste nas exportações de soja - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
As exportações brasileiras de soja em grão devem atingir 7,13 milhões de toneladas em setembro, segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O número representa um pequeno recuo em relação à estimativa da semana passada, quando a entidade projetava 7,15 milhões de toneladas. Já para o farelo de soja, a projeção também foi ajustada para baixo, passando de 2,09 milhões para 1,98 milhão de toneladas.

No caso do milho, a previsão de embarques no mês foi mantida próxima do piso da semana anterior. A Anec calcula que o Brasil exportará 7,27 milhões de toneladas, dentro da faixa entre 7,2 milhões e 8,01 milhões já indicada anteriormente.

Entre os dias 21 e 27 de setembro, o line-up — programação de embarques nos portos — registrou exportações de 1,39 milhão de toneladas de soja, 264 mil toneladas de farelo e 1,713 milhão de toneladas de milho.

Para a semana seguinte, de 28 de setembro a 4 de outubro, a expectativa é de um avanço nos volumes, com 1,72 milhão de toneladas de soja em grão, 662 mil toneladas de farelo e 1,929 milhão de toneladas de milho programados para embarque.

Segundo a Associação, os números consolidam o mês como um período de ajuste nas exportações de soja, enquanto o milho mantém ritmo estável, dentro das projeções divulgadas pela entidade.

