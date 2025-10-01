Exportações de soja recuam em setembro, aponta Anec

As exportações brasileiras de soja em grão devem atingir 7,13 milhões de toneladas em setembro, segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O número representa um pequeno recuo em relação à estimativa da semana passada, quando a entidade projetava 7,15 milhões de toneladas. Já para o farelo de soja, a projeção também foi ajustada para baixo, passando de 2,09 milhões para 1,98 milhão de toneladas.

No caso do milho, a previsão de embarques no mês foi mantida próxima do piso da semana anterior. A Anec calcula que o Brasil exportará 7,27 milhões de toneladas, dentro da faixa entre 7,2 milhões e 8,01 milhões já indicada anteriormente.

Entre os dias 21 e 27 de setembro, o line-up — programação de embarques nos portos — registrou exportações de 1,39 milhão de toneladas de soja, 264 mil toneladas de farelo e 1,713 milhão de toneladas de milho.