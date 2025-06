Exposição sobre Manoel de Barros entra na última semana em Campo Grande

Segue até a próxima quarta-feira (12), no Espaço Energia, em Campo Grande, a exposição “Manoel de Barros: Poesia para o Futuro”. A mostra oferece ao público uma imersão na obra e no universo criativo de um dos poetas mais reconhecidos da literatura brasileira, com destaque para sua sensibilidade diante da natureza, do cotidiano e das chamadas “miudezas”.

O público pode visitar uma recriação do escritório de Manoel de Barros, com objetos originais que pertenceram ao autor, como máquina de escrever, cartas, fotografias pessoais e documentos. A exposição também conta com painéis interativos, além de projeções audiovisuais que abordam a trajetória e a obra do poeta sul-mato-grossense.

Um dos destaques do espaço é o teto decorado com representações de pássaros, borboletas e libélulas — elementos recorrentes na poesia de Manoel — que reforçam a proposta sensorial e poética da mostra. O visitante também pode interagir por meio de um painel colaborativo, onde é possível escrever poesias ou mensagens inspiradas no estilo do autor.

A visitação à exposição é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Espaço Energia está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 3.901, em Campo Grande. De acordo com a organização, mais de 70 mil pessoas já passaram pelo espaço.