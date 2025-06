Expotrês começa hoje e promete recorde de público

A Expotrês, principal feira agropecuária de Três Lagoas, começou nesta terça-feira (11) e segue até o domingo (15), em celebração aos 110 anos do município. O evento deste ano promete ser o maior já realizado, com entrada gratuita em todos os dias e uma programação que integra agronegócio, entretenimento e oportunidades de negócios.

Em entrevista à rádio Massa FM, o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, destacou a retomada da exposição de gado dentro da feira como uma das grandes novidades. Cerca de 250 animais estão no local, com julgamentos previstos das raças nelore mocho e pelagem pintada. “Reativamos a balança do Sindicato e trouxemos de volta a memória da nossa exposição”, afirmou.

A feira técnica segue sendo um dos pilares do evento, com destaque para o primeiro Encontro de Citricultura. A programação inclui ainda o tradicional Giro Técnico da Horticultura, que reúne centenas de famílias da região, além de aulas de campo sobre genética bovina em parceria com a ABCZ.

Embora os leilões não aconteçam dentro do Sindicato Rural, duas parcerias estão confirmadas: um leilão no sábado, promovido por Ângelo Tiberi, e outro no domingo, com a fazenda CS. Ambos ocorrem fora do parque de exposições, mas integram a programação oficial da Expotrês.

Outro ponto de destaque é a integração entre o setor agropecuário e as indústrias de celulose da cidade. Segundo Ribeiro, Eldorado e Suzano são patrocinadoras do evento e reforçam a importância do setor florestal como braço do agronegócio regional.

Com portões abertos, atrações técnicas à tarde e shows à noite — incluindo nomes como Gustavo Lima —, a expectativa é de recorde de público. “Três Lagoas precisava de uma feira desse porte. Estamos preparados para receber toda a população com uma estrutura completa”, concluiu o presidente.

Confira a entrevista completa no agro é massa desta quarta-feira (11):