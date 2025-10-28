Faculdade de Gastronomia forma profissionais prontos para o mercado e com foco em gestão

O amor pela cozinha pode se transformar em uma profissão promissora. A coordenadora da Faculdade de Gastronomia do Senac Mato Grosso do Sul, Melina Ribeiro Fernandes, destacou em entrevista à Tarde da Massa FM que o curso tecnólogo em gastronomia oferece formação completa, com foco tanto na prática quanto na gestão de negócios do setor.

Segundo Melina, o Senac/MS conta com cozinhas tecnológicas e modernas, além de um restaurante-escola onde os alunos vivenciam a rotina real de um estabelecimento profissional. “Durante as aulas práticas, o estudante coloca a mão na massa e aprende desde as técnicas clássicas até as mais inovadoras”, explicou.

A coordenadora ressaltou que o curso vai além da culinária.

Melina Ribeiro no estúdio da Massa FM – Foto: Rogrigo Moreira

“Nosso foco é formar profissionais com olhar estratégico, preparados para gerenciar equipes, eventos e serviços de alimentação em diferentes ambientes, como restaurantes, hotéis ou cruzeiros”, disse.

Melina também lembrou que o curso é indicado não apenas para quem está começando, mas também para cozinheiros, confeiteiros e empreendedores que já atuam na área e buscam aprimoramento. “É um divisor de águas, porque amplia o conhecimento e dá uma visão completa do setor, inclusive em gestão e inovação”, afirmou.

As inscrições para o vestibular já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Senac/MS. As provas estão disponíveis nas modalidades presencial e online, permitindo que o candidato conheça de perto as instalações da instituição ou opte pela comodidade de realizar o processo seletivo à distância.

Confira a entrevista completa no programa Tarde da Massa desta terça-feira (28):