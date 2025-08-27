Veículos de Comunicação
ECONOMIA

Famílias de Campo Grande aumentam consumo pelo quarto mês seguido

Indicadores locais seguem em alta, enquanto média nacional registra queda no mês de agosto

Duda Schindler

O resultado coloca Campo Grande em posição contrária ao cenário nacional - Foto: Reprodução/Fecomércio MS
O consumo das famílias de Campo Grande voltou a crescer em agosto e registrou o quarto mês consecutivo de alta, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O índice que mede a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) alcançou 107,2 pontos, acima dos 105,5 pontos de julho.

Entre os sete indicadores analisados, cinco apresentaram variação positiva. O maior avanço foi no momento para compra de bens duráveis, que subiu 5,9%. Também tiveram crescimento a perspectiva profissional (1,9%), intenção de consumo (1,6%), nível de consumo (1,4%) e renda atual (1,1%). Apenas o emprego atual avançou de forma mais tímida, com 0,5%.

O resultado coloca Campo Grande em posição contrária ao cenário nacional. Em média, os indicadores do país apresentaram queda, com índice geral em 102,9 pontos.

Na capital sul-mato-grossense, a pesquisa mostrou que 58% dos consumidores se sentem mais seguros em relação ao emprego do que no ano passado, e quase 60% acreditam em melhores oportunidades nos próximos seis meses. Sobre a renda, a maioria (55,7%) afirma que se mantém estável em comparação a 2024.

Para a economista Regiane Dedé de Oliveira, do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, os números mostram confiança maior das famílias e um reflexo direto no comércio. “A pesquisa sinaliza uma retomada do otimismo das famílias em relação às suas perspectivas de consumo”, destacou.

