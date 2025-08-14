Fase estadual da XIV Copa Pantanal começa nesta sexta em Campo Grande

A fase estadual da XIV Copa Pantanal de Voleibol começa nesta sexta-feira (15), em Campo Grande, reunindo 27 equipes nas categorias Sub-15 e Sub-19, nos gêneros feminino e masculino. As partidas seguem até domingo (17), quando serão definidos os campeões de cada categoria.

O torneio contará com representantes de várias cidades do Estado. Da Capital participam as equipes Escolinha Pezão, AE Campo Grande Vôlei, Escolinha Leomar, CT Calepes, Escola SESI e EM Domingos Gonçalves.

De Dourados, jogam Eskil Sports e Esporte Ágil; de Três Lagoas, A Paz e Unitrês; de Bonito, Bonito AC; e de Chapadão, a equipe da Prefeitura Municipal.

As partidas do feminino serão realizadas no ginásio do Círculo Militar, enquanto o masculino joga no ginásio Oswaldo Tognini. Os confrontos acontecem ao longo de todo o dia, com jogos eliminatórios e fases decisivas no fim de semana.