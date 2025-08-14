Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

VOLÊI

Fase estadual da XIV Copa Pantanal começa nesta sexta em Campo Grande

Competição reúne 27 equipes nas categorias Sub-15 e Sub-19, no feminino e masculino

Duda Schindler

Partidas seguem até domingo (17) - Foto: Reprodução/ Assessoria
Partidas seguem até domingo (17) - Foto: Reprodução/ Assessoria

A fase estadual da XIV Copa Pantanal de Voleibol começa nesta sexta-feira (15), em Campo Grande, reunindo 27 equipes nas categorias Sub-15 e Sub-19, nos gêneros feminino e masculino. As partidas seguem até domingo (17), quando serão definidos os campeões de cada categoria.

O torneio contará com representantes de várias cidades do Estado. Da Capital participam as equipes Escolinha Pezão, AE Campo Grande Vôlei, Escolinha Leomar, CT Calepes, Escola SESI e EM Domingos Gonçalves.

De Dourados, jogam Eskil Sports e Esporte Ágil; de Três Lagoas, A Paz e Unitrês; de Bonito, Bonito AC; e de Chapadão, a equipe da Prefeitura Municipal.

As partidas do feminino serão realizadas no ginásio do Círculo Militar, enquanto o masculino joga no ginásio Oswaldo Tognini. Os confrontos acontecem ao longo de todo o dia, com jogos eliminatórios e fases decisivas no fim de semana.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos