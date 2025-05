FCO destina R$ 250 milhões para projetos durante a 59ª Expoagro

O Banco do Brasil informou que o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF/FCO) aprovou recursos no valor de R$ 250 milhões para projetos que visam promover o desenvolvimento regional. Esses recursos estarão disponíveis durante a 59ª Expoagro, evento que ocorrerá de 9 a 18 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados.

O valor será destinado a iniciativas nas áreas de Custeio Pecuário, Custeio Agrícola, Comercialização, Investiagro, FCO Rural e FCO Empresarial. O Banco do Brasil, como agente financeiro do FCO, será responsável pela liberação e distribuição dos recursos aos produtores que apresentarem projetos durante a feira.

A feira

A Expoagro, realizada entre os dias 9 a 18 de maio, é considerada um dos maiores eventos do agronegócio do Centro-Oeste. O evento contará com atrações culturais, rodeios, exposições agropecuárias, leilões, provas equestres e palestras técnicas.

Além de promover negócios e o desenvolvimento da região, a Expoagro 2025 também incluirá shows com artistas como Henrique & Juliano e Israel & Rodolffo, entre outros, fortalecendo a integração entre cultura e agronegócio.