FCO libera até R$ 300 mi para financiamentos do agronegócio em MS

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) teve uma série de mudanças nas regras de aplicação em Mato Grosso do Sul. As alterações, que foram públicada no Diário Oficial desta quinta-feira (4), atendem diretamente o agronegócio, setor que tem registrado alta demanda por financiamentos em 2025.

Setor agro

Entre as medidas, está a liberação de R$ 300 milhões exclusivamente para financiamentos de máquinas agrícolas, implementos, caminhões e aviões agrícolas pelo Programa FCO Rural. A decisão revoga uma deliberação anterior que havia suspendido temporariamente esse tipo de operação, pois o valor destinado já havia sido usado nos financiamentos.

Segundo o Conselho, o setor pressionava pela reabertura da linha de crédito diante da necessidade de modernização da frota, aumento da produtividade e manutenção do parque de máquinas no estado.

Outra mudança relevante foi o remanejamento de R$ 350 milhões do Programa Empresarial para o Programa Rural. O redirecionamento busca garantir recursos suficientes para atender produtores em áreas como conservação e correção da fertilidade do solo, irrigação, armazenamento, além de investimentos em suinocultura, avicultura e retenção de matrizes bovinas no Pantanal. O Conselho justificou a decisão pelo esgotamento do orçamento inicial do FCO Rural diante da forte procura registrada em 2025.

Setor empresarial

Já no caso do setor empresarial, também houve ajustes. Para operações de crédito voltadas a capital de giro, o limite de financiamento dissociado — quando não está atrelado a outros investimentos — passa a ser de R$ 1 milhão por empresa (CNPJ). As regras para o capital de giro associado seguem a programação normal do fundo.

As deliberações foram aprovadas na 4ª Reunião Extraordinária do CEIF/FCO, que foi realizada no dia 29 de agosto. As novas condições já estão em vigor.