Feira especial oferece 20 gatos adultos para adoção em Campo Grande

Neste sábado (9), uma feira especial vai reunir pets em busca de um novo lar em Campo Grande. O evento será realizado das 9h às 12h, na Av. Afonso Pena, 3665, em parceria com a loja Cobasi, e contará exclusivamente com gatos adultos disponíveis para adoção.

Ao todo, 20 felinos resgatados de situações de risco estarão à espera de tutores. Eles estão sob os cuidados da Superintendência do Bem-Estar Animal (Subea), que garante todo o suporte necessário até que encontrem uma família definitiva.

Todos já foram castrados, vacinados e vermifugados, prontos para serem acolhidos em um novo lar. Para adotar é necessário levar documento com foto e comprovante de residência.

Durante a feira, a equipe da Subea vai orientar os interessados sobre o processo de adoção e repassar informações sobre cuidados e responsabilidades para garantir o bem-estar dos animais.