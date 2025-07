Feira Literária de MS pode entrar para o Calendário Oficial de Eventos do Estado

A Feira Literária de Mato Grosso do Sul (Felit/MS), realizada anualmente em Dourados, pode passar a integrar oficialmente o Calendário de Eventos do Estado. A proposta está no Projeto de Lei 173/2025, que tramita na Assembleia Legislativa (Alems) e segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

De acordo com o texto, o evento ocorre na primeira semana de junho e tem como foco incentivar a leitura, valorizar autores locais e divulgar a produção literária sul-mato-grossense. A FELIT/MS chegou à sua quinta edição em 2025 e vem se consolidando como um dos principais eventos culturais do Estado.

Durante três dias, a feira reúne apresentações artísticas, exposições de livros, oficinas, contação de histórias e diversas atividades voltadas para a literatura. A programação atrai tanto o público local quanto visitantes de outros municípios da região da Grande Dourados.

A inspiração para o evento vem da obra do poeta e jornalista Nicanor Coelho, falecido em 2020, autor de mais de quinze livros e importante nome da literatura regional.

Com a oficialização no calendário estadual, a expectativa é garantir mais apoio institucional e ampliar o alcance da FELIT/MS nos próximos anos.