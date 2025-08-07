Veículos de Comunicação
MORADIA

Feirão Habita Campo Grande começa nesta quinta com subsídios de até R$ 20 mil

Evento vai até 22 de agosto e facilita acesso à casa própria para famílias de baixa renda

Duda Schindler

Para participar é necessário estar cadastrado na EMHA - Foto: Reprodução/ Portal Invest
Para participar é necessário estar cadastrado na EMHA - Foto: Reprodução/ Portal Invest

Começa nesta quinta-feira (7) a 9ª edição do Feirão Habita Campo Grande, considerado o maior evento de habitação de interesse social da Região Centro-Oeste. A ação acontece no Pátio Central Shopping e segue até o dia 22 de agosto, oferecendo condições facilitadas para que famílias concretizem o sonho da casa própria.

O feirão traz como destaque a ampliação do programa Sonho de Morar, que nesta edição vai conceder 600 subsídios, somando mais de R$ 4,5 milhões.

Os valores variam de acordo com a renda familiar:

  • R$ 20 mil para famílias com renda de até R$ 2.850;
  • R$ 10 mil para rendas entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700;
  • R$ 4 mil para quem recebe até sete salários mínimos.

Além do apoio do município, o setor privado também oferecerá um bônus extra de R$ 6 mil por unidade, que será abatido do valor de entrada. Para participar, é necessário estar cadastrado na Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), não possuir imóvel no nome e atender aos critérios dos programas habitacionais.

Serviço:
📍 Evento: 9º Feirão Habita Campo Grande
📅 Data: De 7 a 22 de agosto de 2025
🕗 Horário: Das 8h às 19h
📌 Local: Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro

