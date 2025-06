FenaSul 2025 será realizada de 4 a 13 de julho em novo local

A Feira Gaúcha FenaSul chega à 18ª edição com nova localização em Campo Grande. Neste ano, o evento será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, no bairro Jardim América, entre os dias 4 e 13 de julho.

A feira traz produtos típicos da cultura do Sul do Brasil e reúne atrações culturais, gastronômicas e exposições de artesanato. A entrada custa R$ 10 (valor promocional válido para todos os públicos). Crianças de até 10 anos não pagam, mas é necessário retirar cortesia pelas redes sociais da feira (@fenasulcg).

A programação inclui apresentações musicais e de dança tradicional, além de oficinas e espaços voltados à cultura gaúcha. Um dos destaques deste ano é o Grupo Gaúcho Herdeiros, que traz ao público danças típicas e trajes tradicionais do Rio Grande do Sul.

O público também poderá visitar mais de 40 estandes com expositores da região Sul do país. Entre os itens disponíveis estão vinhos, queijos artesanais, salames, cucas, chocolates de Gramado, além de roupas em couro, botas e acessórios da moda outono/inverno. Outro atrativo é a tradicional costela assada no fogo de chão.

A FenaSul conta ainda com a Casa do Gaúcho, espaço dedicado a rodas de conversa e vivências sobre a história, os costumes e os símbolos da cultura sulista.

Serviço – FenaSul 2025

📍 Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Jardim América)

📅 Data: 4 a 13 de julho

🎟 Ingresso: R$ 10 (meia-entrada para todos); crianças até 10 anos não pagam

⏰ Horários: