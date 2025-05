Festa da Linguiça segue até este domingo em Maracaju

A 29ª edição da Festa da Linguiça teve início na sexta-feira (2) e segue até hoje (4), em Maracaju. O evento reúne atrações culturais, gastronômicas e atividades voltadas ao lazer, com expectativa de atrair cerca de 20 mil visitantes ao longo dos três dias.

A festa é organizada por entidade local, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. Foram investidos R$ 330 mil para montagem da estrutura e contratação dos shows gratuitos. O recurso foi utilizado em tendas, gerador, palco, camarins, sistema de som e iluminação.

Criado em 1994, o evento se consolidou como um dos principais do calendário gastronômico de Mato Grosso do Sul. A programação atual inclui apresentações musicais, exposições de veículos e máquinas agrícolas, parque de diversões e feira de artesanato.

Caráter Beneficente e Impacto Econômico

Além do papel cultural e turístico, a Festa da Linguiça tem caráter beneficente. Parte da renda obtida com a venda de ingressos e produtos será destinada a instituições sociais do município. A organização estima a geração de 500 empregos diretos e movimentação significativa na economia local.

A Tradição da Linguiça de Maracaju

A linguiça de Maracaju foi criada com o objetivo de valorizar um dos produtos mais tradicionais da cidade. A linguiça de Maracaju tem origem em receitas desenvolvidas por famílias da região, com uso de carne selecionada, temperos típicos e suco de laranja azeda como conservante natural. A receita foi transmitida por gerações e hoje representa a identidade gastronômica local.