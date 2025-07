Festa Julina com Ritmos do Axé reúne cultura, música e religiosidade neste sábado em Campo Grande

Neste sábado (12), a partir das 19h30, Campo Grande recebe a “Festa Julina com Ritmos do Axé”, que será realizada na Tenda de Umbanda Aldeia do Cacique Cobra Coral, no bairro Guanandi. O evento é gratuito e reúne apresentações musicais, manifestações culturais, barracas de comidas típicas e venda de artesanato.

A proposta da festa é unir elementos das celebrações juninas com referências da cultura afro-brasileira. Além das atrações artísticas, o evento abre espaço para que outras casas de umbanda possam montar barracas e comercializar alimentos ou produtos artesanais.

Entre os destaques da programação estão as apresentações da DJ Lady Afroo, da rapper e poetisa Pretisa, do grupo Ritmos do Axé e da artista Baronesa Clara Targino. Também haverá uma feira de artes visuais com os irmãos Henrique e Eduardo Marques. Henrique vai expor e vender colagens, prints e adesivos autorais. Já Eduardo apresenta a exposição fotográfica “Repouso em Solo Santo”, produzida durante um ritual da casa.

O evento busca integrar o público com as expressões artísticas e religiosas promovidas pela Tenda de Umbanda, que desde 2022 desenvolve ações culturais e sociais na região. A responsável pelo espaço, sacerdotisa Bruna Riquelme, reforça que a festa é aberta a todos os públicos e voltada à valorização das tradições culturais.

Além da programação musical e das exposições, haverá barracas de comidas típicas e atividades para o público presente.

Serviço – Festa Julina com Ritmos do Axé

📅 Data: Sábado, 12 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir das 19h30

📍 Local: Tenda de Umbanda Aldeia do Cacique Cobra Coral

📌 Endereço: Rua Itapirapuã, 1530 – Bairro Guanandi – Campo Grande (MS)

🎟️ Entrada: Gratuita