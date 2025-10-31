Festival Africanidades abre Mês da Consciência Negra com programação cultural gratuita

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza, de 3 a 7 de novembro, o Festival Africanidades, que marca o início das celebrações do Mês da Consciência Negra. O evento é promovido em parceria com o Instituto Projeto Livres e reúne apresentações artísticas, debates e ações culturais gratuitas.

A abertura será no dia 3, às 19h, no Teatro Glauce Rocha, com o espetáculo “Show Africanidades”, da Banda BatuqueCanta, formada por alunos e educadores do Instituto Projeto Livres. O grupo desenvolve um trabalho que une educação ambiental e musicalidade afro-brasileira, utilizando instrumentos feitos com materiais recicláveis. O espetáculo também contará com a participação do Coletivo Tarja Preta e o Desfile Afro Sustentável, com peças criadas por mulheres da comunidade.