Festival América do Sul vai trazer Buena Vista Social Club e artistas nacionais entre 15 e 18 de maio

Foi confirmado para este ano, em Corumbá, a 18ª edição do Festival América do Sul (FAS). Ano passado, o evento não ocorreu. Desta vez, o festival vai acontecer entre os dias 15 e 18 de maio e todas as atividades estão concentradas para ocorrer no Porto Geral da cidade.

A iniciativa busca reativar a movimentação dessa região da Capital do Pantanal, onde estão os prédios históricos e a paisagem do Pantanal, com o rio Paraguai. O Estado vai apoiar com recursos de R$ 6 milhões, enquanto a Prefeitura vai subsidiar diferentes estruturas.

“Após um hiato de um ano — o evento não foi realizado em 2024 —, a edição 2025 do FAS traz uma diversidade de manifestações artísticas e apresentações de grandes nomes da música nacional e internacional, como Alcione, Pixote, Xamã e Duduca & Dalvan, que se apresentarão acompanhados de uma orquestra, além dos cubanos do Buena Vista Social Club. A Catedral Erudita, localizada na Matriz de Nossa Senhora da Candelária, será palco de uma orquestra composta por músicos de diversos países da América do Sul, incluindo Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Suriname e as Guianas”, divulgou a Prefeitura de Corumbá.

Ainda serão feitas homenagens nesse festival. Uma delas será para Francisco Ignácio da Silva Neto, popularmente conhecido como Tim. Falecido em maio de 2017, ele foi o primeiro compositor de Mato Grosso do Sul a ter uma música gravada em disco, o samba-canção “Silêncio Noturno”.

O outro homenageado será o músico e compositor Mário Zan, falecido em novembro de 2006, autor da célebre canção “Chalana”, escrita com o artista estava em Corumbá, hospedado no Hotel Galileo (hoje, ocupado pela Prefeitura de Corumbá).

“É muito importante para Corumbá retomarmos o Festival. Hoje, essa audiência nos permite fazer ajustes e atender às reivindicações da população”, afirmou o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel (PSB).

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, pontuou que a programação procura valorizar a cultura local e a latinidade. “Celebramos nossas raízes sul-americanas e latinas, e eventos como esse não são apenas para entretenimento, mas também para valorizar a cultura e gerar renda para a população”, disse.

A estrutura que será montada para os quatro dias do Festival América do Sul foi apresentada pelo diretor-presidente da FCMS. De acordo com Eduardo Mendes, a realização do FAS conta com um investimento de mais de R$ 6 milhões do Governo do Estado.

A contrapartida da Prefeitura de Corumbá se dará na contribuição com diversos aspectos estruturais e operacionais.

O espaço contará com dois pórticos de entrada, cada um com cinco metros de altura, reforçando a identidade visual do evento e tornando-se pontos marcantes do local. Além disso, serão instalados monumentos “instagramáveis”, que permitirão aos visitantes registrar sua experiência e interagir com elementos que simbolizam a integração cultural da América do Sul