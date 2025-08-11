Festival Cerrado Alternativo 7.0 reúne cinco bandas autorais em Campo Grande

O Cerrado Alternativo 7.0 volta a reunir a cena musical autoral de Mato Grosso do Sul com cinco bandas que representam diferentes estilos e gerações. A sétima edição do festival será realizada na próxima sexta-feira (15), às 20h30, no Buteco do Miau. A entrada custa R$ 15, valor que será repassado integralmente aos músicos participantes.

Criado em 2024 pelo músico e produtor Sem Fabios, o festival nasceu da necessidade de abrir espaço para artistas autorais alternativos da capital. “Faltam locais para esses músicos se apresentarem, por isso o Cerrado Alternativo existe. Além de distribuir a renda diretamente para as bandas, o evento ajuda a construir portfólios com material de imprensa”, destaca Sem Fabios.

O caráter colaborativo do festival é reforçado pela produtora Karla Velasco, que lembra a importância do envolvimento de toda a equipe, desde fotógrafos até designers, para manter o evento vivo e fortalecer a cena local. “Cada profissional contribui para que essa iniciativa continue”, afirma.

Bandas

Entre as bandas que se apresentam estão Impossíveis, grupo lendário de punk rock com mais de 30 anos de estrada; Fogachos, que mistura rockabilly e ska; Maestro Lang & A Cozinha Sinfônica, com uma proposta teatral e energética; Os Alquimistas, que trazem uma sonoridade vintage e letras marcantes; e A Pedrada, que une peso e lirismo com influências do rock nacional e internacional.

O Cerrado Alternativo 7.0 reafirma seu compromisso de apoiar e divulgar a produção musical independente de Campo Grande, oferecendo ao público uma experiência diversificada e ao mesmo tempo fortalecendo a cena autoral da região.