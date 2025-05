Festival Cerrado Alternativo comemora um ano com edição especial no Buteco do Miau

O Festival Cerrado Alternativo chega à sua sexta edição celebrando um ano de atividades e promovendo uma noite dedicada à música autoral de Mato Grosso do Sul. A programação acontece no dia 6 de junho, a partir das 20h30, no Buteco do Miau, em Campo Grande, com shows de Dovalle, Vozmecê e Projeto Kzulo. A entrada custa R$ 15, valor que será revertido integralmente para os artistas.

Misturando gêneros como rock, polca paraguaia, samba, afrobeat e ritmos regionais, o festival se consolidou como uma vitrine da diversidade sonora e criativa da cena local. Nesta edição especial, o público poderá conferir apresentações que mesclam pesquisa musical, engajamento social e identidade cultural.

Dovalle abre a noite com seu espetáculo “Entre Bregas & Boleros”, que reúne composições autorais inspiradas no cotidiano e nos amores vividos, com forte influência de ritmos populares brasileiros e latino-americanos. Na sequência, o duo Vozmecê sobe ao palco com o lançamento do clipe da música “Cidarte”, unindo crítica social, estética tropicalista e ritmos de fronteira em uma performance vibrante. Encerrando o evento, o Projeto Kzulo traz ao público sua fusão de sonoridades afro-latino-americanas com rock, funk e jazz, em um repertório dançante e politizado.

A celebração também marca a trajetória do Cerrado Alternativo como um espaço independente de fomento à produção musical autoral, promovendo oportunidades de palco, conexão entre artistas e fortalecimento da cena cultural em Campo Grande.

Serviço:

Festival Cerrado Alternativo 6.0

📅 Data: 6 de junho, quinta-feira

🕗 Horário: A partir das 20h30

📍 Local: Buteco do Miau – Av. José Nogueira Vieira, 1.303, Bairro Tiradentes

🎟️ Entrada: R$ 15 (valor revertido aos artistas)

🕒 Shows: Dovalle (21h), Vozmecê (22h) e Projeto Kzulo (23h)