Festival CineSur celebra cinema sul-americano e homenageia Ana Brun em Bonito

Teve início na noite de quinta-feira (25), no Centro de Convenções de Bonito (MS), a 3ª edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano. A cerimônia de abertura contou com a presença dos atores Antonio Pitanga e Maeve Jinkings e teve como destaque a homenagem à atriz paraguaia Ana Brun, que recebeu o Prêmio Pantanal. Na sequência, foi exibido o filme As Herdeiras (2018), de Marcelo Martinessi, protagonizado por Brun.

O festival tem como proposta promover o intercâmbio do audiovisual entre países da América do Sul, com foco na diversidade de produções e circulação de obras no continente. O diretor do festival, Nilson Rodrigues, defendeu o evento como espaço de debate e integração regional. Representantes do Ministério da Cultura, governo estadual e parlamentares também estiveram presentes e destacaram o papel cultural e social do festival.

Neste ano, uma das novidades é a ação “Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano”, que irá registrar as marcas das mãos de artistas ao lado de pegadas de animais típicos do bioma sul-mato-grossense. As esculturas ficarão expostas inicialmente na Praça da Liberdade e, futuramente, no cinema municipal da cidade.

A programação do festival inclui mostras competitivas de produções sul-americanas, ambientais, sul-mato-grossenses e infantojuvenis. Estão previstas exibições gratuitas de curtas e longas-metragens, além de oficinas, debates e atividades formativas com profissionais do setor audiovisual. A cerimônia de encerramento será no dia 2 de agosto, com apresentação de Cláudia Ohana e Thiago Lacerda, e premiação de R$ 57,5 mil aos vencedores.

Festival Bonito CineSur – 3ª edição

Data: de 25 de julho a 2 de agosto de 2025

Local: Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu

Entrada gratuita

Mais informações: [site oficial ou redes sociais do festival, se disponível]