Festival "Curta Campo Grande" abre inscrições para todo o Brasil

Estão abertas, até o dia 31 de julho, as inscrições para a segunda edição do Festival Curta Campo Grande. O evento será realizado entre os dias 12 e 15 de novembro de 2025 e recebe produções de curta-metragem finalizadas em 2024 ou 2025, com até 30 minutos de duração. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site oficial do evento.

A edição deste ano terá duas mostras competitivas: Curta Brasil e Curta MS. Também estão previstas exibições paralelas e uma mostra internacional não competitiva, resultado da parceria com o Festival Curta Cinema, do Rio de Janeiro, um dos mais importantes do gênero na América do Sul.

Os filmes selecionados concorrem ao Troféu Tuiuiú em categorias como melhor curta de ficção, documentário, direção, roteiro, atuação, fotografia, arte, som e montagem. Haverá premiação tanto por júri técnico quanto por voto popular.

O festival tem como proposta valorizar a diversidade e exibir produções que abordam temas atuais, com representatividade de grupos historicamente marginalizados. Além das exibições, a organização busca ampliar o acesso ao cinema e fortalecer o público local.

A lista dos selecionados será divulgada até 15 de outubro no site e nas redes sociais do festival.