Festival Curta Campo Grande recebe inscrições até quinta-feira

Seguem abertas até esta quinta-feira (31), as inscrições para a segunda edição do Festival Curta Campo Grande. O evento acontece entre os dias 12 e 15 de novembro de 2025 e é voltado a curtas-metragens com até 30 minutos de duração, finalizados em 2024 ou 2025. A participação é gratuita, e o regulamento completo está disponível no site oficial.

Realizado pela primeira vez em 2024, o festival retorna neste ano com uma proposta consolidada e novidades na programação. Entre os destaques está a parceria inédita com o Festival Curta Cinema, um dos mais tradicionais eventos de curta-metragem da América do Sul, que trará a Campo Grande uma mostra internacional não competitiva. Além disso, estão previstas duas mostras competitivas: Curta Brasil, aberta a filmes de todo o país, e Curta MS, voltada a produções locais.

Os filmes selecionados vão concorrer ao Troféu Tuiuiú em diversas categorias, como melhor curta de ficção, documentário, direção, atuação, roteiro, fotografia, arte, som e montagem. A escolha dos vencedores será feita por um júri técnico e também por voto popular, mantendo o objetivo de aproximar o público das discussões estéticas e sociais promovidas pelo festival.

Com curadoria focada na diversidade e em temas relevantes da atualidade, o evento busca fortalecer o audiovisual sul-mato-grossense e ampliar o espaço para novas vozes do cinema nacional. O festival também aposta na formação de público, promovendo o contato direto entre os realizadores e a plateia, por meio de debates e atividades paralelas.

A lista oficial dos filmes selecionados será divulgada até o dia 15 de outubro no site e nas redes sociais do festival (@festivalcurtacampogrande).