AGENDA

Festival da Cultura Indígena escolhe de Miss e Mister 2025 neste sábado

Evento neste sábado no Shopping Bosque dos Ipês reúne apresentações, artesanato e desfile de representantes das comunidades indígenas de Campo Grande

Duda Schindler

Ponto alto da noite será a coroação do Miss e Mister Indígena 2025 - Foto: Andre Maganha
Ponto alto da noite será a coroação do Miss e Mister Indígena 2025 - Foto: Andre Maganha

O Festival da Cultura Indígena – Miss e Mister Indígena chega à sua terceira edição neste sábado (24), celebrando a diversidade e a força dos povos originários de Campo Grande. O evento será realizado a partir das 16h, no Shopping Bosque dos Ipês, no 1º Piso, acesso A.

A programação inclui apresentações culturais, desfile dos candidatos em trajes típicos e de gala, exposição de artesanato e a tradicional dança SepuTerena. A expectativa é reunir cerca de 200 pessoas, entre elas lideranças indígenas.

Neste ano, 14 das 24 comunidades indígenas urbanas da cidade se inscreveram para participar, reforçando a representatividade do concurso. Além disso, 16 artesãos indígenas vão expor e comercializar seus trabalhos, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e adquirir peças produzidas pelas comunidades.

O ponto alto da noite será a coroação do Miss e Mister Indígena 2025, que receberão faixas, coroas e brindes. Criado como uma vitrine para a identidade e a beleza dos povos originários, o evento vem ampliando a participação das comunidades a cada edição e aproximando a população urbana das tradições ancestrais.

A realização também ocorre no mesmo mês em que se celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas, lembrado em 9 de agosto pela Organização das Nações Unidas (ONU), que ressalta a luta pelos direitos humanos e pela preservação cultural.

