Festival de Dança reúne mais de 1.600 participantes de três países em Campo Grande

O maior festival de dança de Mato Grosso do Sul, o Prêmio Onça Pintada, chega à 9ª edição entre os dias 18 e 22 de junho, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande. O evento reúne 1.640 bailarinos de 180 grupos vindos de diversas regiões do Brasil — como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás — além de participantes da Bolívia e do Paraguai.

A programação contempla apresentações em nove modalidades: ballet clássico de repertório, neoclássico, clássico livre, jazz, dança contemporânea, danças populares, danças urbanas, estilo livre e sapateado. As competições são divididas em quatro faixas etárias: infantil, juvenil, júnior e sênior. Ao longo de cinco dias, estão previstas cerca de 35 apresentações por noite, todas abertas ao público.

O festival é dividido em dois formatos: a Mostra Comentada, em que os jurados avaliam as apresentações com observações técnicas, mas sem premiação; e a Mostra Competitiva, que oferece R$ 30 mil em prêmios distribuídos entre categorias como melhor grupo, coreógrafo e bailarinos destaque das faixas júnior e sênior. Os participantes também concorrem a bolsas de estudo e recebem certificados.

Além das apresentações, a programação inclui oficinas, cursos e palestras ministradas por um corpo de jurados formado por nove profissionais reconhecidos da dança, como Edy Wilson, Fernanda Frandsen, Gustavo Lopes e Alice Arja. As atividades acontecem durante o dia e são voltadas ao aperfeiçoamento técnico dos participantes.

Ingressos para o festival estão disponíveis pelo site Sympla.